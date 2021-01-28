Ежедневно в Москве вакцинируются от COVID-19 около 500 сотрудников транспорта

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Порядка 500 сотрудников московского транспорта вакцинируются от коронавируса ежедневно. Об это сообщил в четверг на вебинаре МСОТ "Стратегическое развитие городов в эпоху COVID" заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Каждый день около 300-500 сотрудников прививаются рядом с местом работы. Кроме того, в городе работают бесплатные пункты вакцинации", - сказал Ликсутов, отметив, что несколько тысяч сотрудников московского транспорта уже сделали прививку от COVID-19.

По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина от 21 декабря работники транспортной отрасли могут пройти вакцинацию. Шесть мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 заработали в депо 14 января для сотрудников транспортного комплекса столицы.

Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря 2020 года. Запись на нее организована в электронном виде, это можно сделать на портале mos.ru. Власти столицы намерены в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос преференций для привившихся от коронавируса.

В столице сейчас работают 100 пунктов вакцинации в городских поликлиниках, а также привиться теперь можно в ряде частных клиник. Власти Москвы постоянно расширяют список групп граждан, которые могут сделать прививку.