"Неофициальные" фотографии из жизни ВДНХ покажут в Музее выставки

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Временная выставка "Внештатный" взгляд штатного фотографа" открылась в Музее ВДНХ в Москве. Экспозиция с живыми эмоциями посетителей и "неофициальными" моментами главной выставки страны периода 1950-1960-х годов будет доступна до 1 августа, сообщила в четверг пресс-служба АО "ВДНХ".

"На ВДНХ всегда осуществлялась протокольная съемка, во время которой штатными фотографами, такими как, например, известный фоторепортер послевоенных лет Вадим Ковригин, фиксировались новые достижения, дипломатические визиты и виды павильонов. В объектив нередко попадали и "неофициальные" моменты из жизни выставки. Снимая приезд делегации или фасад нового здания, он и его коллеги также успевали поймать в кадр обычных посетителей, впервые попавших на ВДНХ и пораженных ее масштабами. Экспозиция "Внештатный" взгляд штатного фотографа" с живыми эмоциями посетителей и необычными ракурсами известных нам павильонов советского времени будет доступна до 1 августа", - говорится в сообщении.

В экспозиции, расположенной в дальнем холле Музея ВДНХ (за экспонатом "Лента времени"), представлено 14 работ, среди которых также кадры штатных фотографов А. Сизикова, И. Озерского, И. Лебедева, П. Воробьева и М. Розенбаума. Посетить ее можно по входным билетам. В настоящий момент действует ограничение по количеству посетителей до 50% общей вместимости.