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Установлены еще пять человек, участвовавших в противоправных действиях на акции в Москве

Они находятся в розыске

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы установили еще пять человек, которые участвовали в противоправных действиях, в том числе в избиении полицейских, во время несогласованной акции в Москве 23 января. Ведется розыск этих людей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время установлены личности еще пяти человек, которые участвовали в противоправных действиях на несогласованном мероприятии в центре Москвы. Принимаются меры к их розыску и задержанию", - сказал собеседник агентства. Источник отметил, что все они будут привлечены к уголовной ответственности. 

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