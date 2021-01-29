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Облачная погода, снег, гололедица и до 1 градуса тепла ожидаются в Москве 29 января

Скорость юго-восточного ветра может достигать 11 м/с

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Мокрый снег, гололедица, облачная погода и до плюс 1 градуса ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит минус 1 - плюс 1 градус. В ночь на субботу она может опуститься до минус 5 градусов.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 733 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах минус 3 - плюс 2 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 8 градусов.

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