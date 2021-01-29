Более 280 тыс. московских школьников прошли обучение в детских технопарках с 2016 года

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Свыше 280 тыс. школьников Москвы прошли обучение в детских технопарках с 2016 года, там они знакомятся с перспективными техническими и творческими дисциплинами, создают свои первые изобретения - от робота-вратаря до интерактивного учебника. Об этом сообщается в пятницу на официальном портале мэра и правительства столицы.

Первая такая площадка появилась в столице в 2016 году. Сегодня их уже 18, на них разместились 88 лабораторий с современным оборудованием. С 2020 года детские технопарки активно осваивают онлайн-пространство. Они успешно адаптировались к новым условиям: проводят дистанционные курсы и мастер-классы по разным направлениям. Увеличился и список образовательных форматов, которые технопарки внедряют в свои программы: онлайн-лекции, научные викторины, квесты, прямые эфиры.

"Это один из основных элементов городской системы профориентации детей и подростков. С 2016 года новые знания в детских технопарках получили больше 280 тыс. московских школьников. В них предусмотрено 350 образовательных программ более чем по 40 направлениям - от технических до творческих специальностей. Обучение включает в себя интерактивные занятия с теорией, практические задания и работу над собственными проектами - индивидуально или в команде", - сказала вице-мэр города Наталья Сергунина, ее слова приводятся на портале.

Программы обучения охватывают востребованные и перспективные сферы, среди которых робототехника, информационные технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), интернет вещей, космонавтика, био- и нанотехнологии, авто- и авиамоделирование, геоинформатика, промышленный дизайн, 3D-технологии, радиоэлектроника и создание композитных материалов. Кроме технических дисциплин, в детских технопарках есть программы по креативным направлениям.

В разработке программ технопарков и самом процессе обучения принимают участие представители партнеров, сегодня среди них 171 компания и 41 образовательное учреждение.

Одно из важных направлений работы детских технопарков - постоянное развитие образовательных возможностей для младшеклассников. Программы для самых юных слушателей разработаны так, чтобы учиться им было интересно (занятия могут проходить, например, в формате игр или квестов). "Если в 2016 году программы детских технопарков были рассчитаны на слушателей старше 12 лет, то сейчас в шести из них есть регулярные программы для ребят уже с шестилетнего возраста. Даже младшие школьники имеют возможность научиться разным языкам программирования, гейм-дизайну, инженерии, 3D-моделированию и биотехнологиям", - рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.