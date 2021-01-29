{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поезда на Рижском направлении и МЦД-2 задерживаются по техническим причинам

Уточняется, что причиной задержек стал поврежденный контактный провод

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Электропоезда на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и пригородные поезда на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются по техническим причинам, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЦД.

"По техническим причинам на Рижском направлении и МЦД-2 пригородные поезда в сторону Москвы и области следуют с увеличенным интервалом. В настоящее время движение осуществляется по одному пути. МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание электричек и ввести движение в график. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - сообщили в пресс-службе.

Как уточняется в официальном Twitter МЦД, от станции Рижская в сторону Нахабино затруднено движение из-за повреждения контактного провода.

"Следите за объявлениями - возможны оперативные корректировки графика. На место отправлена восстановительная бригада", - говорится в сообщении.

Теги
Россия
В Москве количество ДТП с пешеходами на переходах сократилось на 23% в прошлом году
Всего за 2020 год зарегистрировали 2 580 происшествий, связанных с наездами на пешеходов
Читать полностью