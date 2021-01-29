Станция скорой помощи в Москве получила 60 систем сердечно-легочной реанимации

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Новые системы для проведения автоматической сердечно-легочной реанимации появились на станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова в Москве. Теперь специалисты 60 бригад скорой помощи смогут проводить реанимацию пациентов прямо в движущемся автомобиле по дороге в больницу, раньше для этого нужно было останавливать машину, сообщается в пятницу на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Шестьдесят новых систем сердечно-легочной реанимации, которые применяются при остановке сердца, появились на станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова. Больные с остановкой сердца - это наши самые тяжелые пациенты, для спасения жизни которых бригады станции всегда делают все возможное и невозможное. Если клинические данные указывают на то, что устранить остановку сердца можно в стационаре, бригада скорой помощи, укомплектованная новой системой, принимает решение доставить пациента в больницу, даже если у него диагностирована клиническая смерть", - приводятся слова главврача медучреждения Николая Плавунова.

В сообщении отмечается, что сегодня более 115 бригад столичной скорой помощи подключены к единой системе оказания помощи пациентам с остановкой сердца. Это самое сложное состояние у больных, и медики, работающие с такими пациентами, обладают высокой квалификацией.