В Москве в 2021 году планируют построить и ввести в эксплуатацию 13 спортивных объектов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Более 120 тыс. кв.м площадей планируется построить и ввести в эксплуатацию для спортивных объектов в Москве в этом году, сообщил журналистам в пятницу руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В адресно-инвестиционной программе у нас строительство объектов спорта никоим образом не сокращается, мы как строили, так и продолжаем строить, и знаковые объекты [в том числе]. После Чемпионата мира по футболу [в 2018 году] <...> продолжаем строить и развивать различные виды спорта. <...> В этом году у нас в планах ввод в эксплуатацию 13 объектов спорта, общей площадью более 120 тыс. кв.м, в том числе три ФОКа, четыре спортивных комплекса, два футбольных поля, легкоатлетический манеж, ВМХ-велодром", - сказал Загрутдинов, отметив, что работы ведутся по плану.

Он уточнил, что ранее в столице был дан старт программы строительства крупных 11 футбольных полей, на сегодняшний день восемь из них готовы, семь введены в эксплуатацию. Также в Москве находится на активной стадии строительства находится большой спорткомплекс около станции метро "Некрасовка", где под одной крышей будут крытый каток, бассейн, экстрим-парк и воркаут-площадки, а на благоустроенной территории у комплекса - площадки для отдыха жителей.

"Очень надеемся, прикладываем усилия, чтобы ввести [в этом году в эксплуатацию объект] - центр самбо и бокса. <...> Также на сегодняшний день у нас находится в активной фазе глобальная реконструкция стадиона "Москвич", находится на этапе строительно-монтажных работ, в активной фазе монолитные работы, приступаем к металлоконструкциям. Задача поставлена - на следующий год его ввести в эксплуатацию", - сказал Загрутдинов.

Он отметил, что также в столице ведется развитие территории спортивного комплекса "Воробьевы горы".