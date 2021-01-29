В Мосгордуме допустили очные заседания при выявлении коллективного иммунитета у депутатов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Возможность возвращения Мосгордумы к очному формату пленарных заседаний и заседаний комиссий будет рассмотрена после предоставления депутатами информации о наличии у них антител к коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ТАСС Мосгордумы Алексей Шапошников.

"На состоявшемся пленарном заседании напомнил о том, что для определения наличия или отсутствия коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции, депутатам и их помощникам нужно предоставить информацию в аппараты фракций о наличии или отсутствии антител класса G к коронавирусу. К сожалению, пока не все предоставили необходимые данные, а именно от этого зависит то, когда мы начнем возвращаться к очным форматам мероприятий в думе", - сказал Шапошников.

Он добавил, что и депутаты, и сотрудники аппарата Мосгордумы еженедельно имеют возможность прохождения тестирования на коронавирус и наличие антител непосредственно в Московском парламентском центре.

"Мэр Москвы 27 января подписал указ об отмене ряда вынужденных ограничений, действовавших в период пандемии. Город возвращается к нормальной жизни, теперь сами работодатели принимают решение о вызове сотрудников на рабочие места или продолжении удаленной работы. Сейчас 40% сотрудников аппарата Московской городской думы продолжают выполнять свои служебные обязанности дистанционно. Непосредственно на рабочих местах находятся те, кто обеспечивает оперативную и бесперебойную деятельность столичного парламента", - заключил спикер.