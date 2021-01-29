Пятый флагманский центр "Мои документы" открыли в Москве

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу открыл пятый флагманский центр "Мои документы" на юго-востоке города. Уникальным сервисом флагмана станет услуга МИД России "Консульская легализация документов".

"На сегодняшний день в Москве пять флагманских центров, в которых есть весь набор услуг и для населения и для малого бизнеса, транспорта. Работа не прекращается, мы в этом году уже запускаем второй центр и продолжаем эту работу с тем прицелом, чтобы в каждом округе такой центр был", - сообщил журналистам Собянин.

Мэр добавил, что столичные власти не прекращают развивать эту сферу и делать МФЦ более удобными. Около 70 тыс. человек в сутки приходят в МФЦ, чтобы получить услуги.

"Мы постоянно работаем над улучшением внешнего облика, внутреннего содержания, возможностей технологических, организационных, чтобы комфортны были наши МФЦ. Из маленьких помещений мы переделали их в такие центральные МФЦ", - отметил он.

Вместе с тем, Собянин поблагодарил работников МФЦ за работу в пандемию и за их героический труд.

"Работники МФЦ находятся на передовой во время коронавируса, исполняют свои функции многочисленные, работают с населением и одновременно помогают тем, кто находится на сегодняшний день на изоляции или на больничном. <...> То есть, полностью включены в эту работу, поэтому, пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить работников МФЦ за их героический труд во время пандемии", - добавил мэр.

О центре

Центр "Мои документы" ЮВАО стал пятым окружным флагманом, открытым в Москве. Ранее аналогичные центры начали работать в ЦАО (ТРЦ "Афимолл Сити" в "Москва-Сити"), ЮЗАО (ТРЦ "Спектр" на Новоясеневском проспекте), ЮАО (ТРЦ Columbus на Кировоградской улице) и ВАО (ТРЦ "Щелковский" на Щелковском шоссе).

Флагманский центр "Мои документы" ЮВАО размещен в торговом центре "Город" по адресу: Рязанский проспект, д. 2, корп. 3.

Как отметили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, выбор места был обусловлен выгодным расположением ТЦ - на одной из главных магистралей юго-востока Москвы в непосредственной близости от крупнейшего транспортного узла, объединяющего 4 станции "Нижегородская" - Некрасовской и Большой кольцевой линий метро, МЦК и Горьковского направления МЖД.

Кроме того, ТЦ "Город" является одной из крупнейших точек притяжения жителей ЮВАО - ежедневно его магазины и фуд-корт посещают свыше 40 тыс. человек.

Уникальным сервисом флагмана ЮВАО станет услуга МИД России "Консульская легализация документов" - проставление легализационных надписей на российских документах, удостоверяющих их подлинность для должностных лиц иностранных государств.

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