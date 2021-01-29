Три кальянные опечатали в Москве за незаконную работу в период распространения COVID-19

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Три кальянные, расположенные в центре и на юго-востоке Москвы, временно опечатали из-за нарушения запрета на работу в период действия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Также в этих заведениях выявлены нарушения санитарно-противоэпидемических мер, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"В ходе проверки установлено, что кальянная StarLounge ИП Аббасов Г. Э .О осуществляла деятельность в нарушение указа мэра Москвы <...> В помещении осуществлялось курение кальянов, на столах для посетителей имелись мундштуки для курения кальянов, осуществлялось хранение табачной продукции. Также установлены факты невыполнения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенные в период угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих", - говорится в сообщении.

Также инспекторы столичного управления Роспотребнадзора выявили нарушение указа, запрещающего работу кальянных в Москве из-за ситуации с коронавирусом, еще в двух заведениях на юго-востоке столицы. Кроме этого, в этих кальянных не выполнялись санитарно-противоэпидемические мероприятия: не проводилась термометрия сотрудников и посетителей, не было оборудования для обеззараживания воздуха, не был организован централизованный сбор и утилизация использованных масок и перчаток.

В результате в отношении трех кальянных составлены протоколы о временном запрете деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). До решения судов заведения временно опечатаны.

Всего за время действия ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, столичное управление Роспотребнадзора приостановило деятельность 78 кальянных.

Ранее первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, возглавляющий департамент торговли и услуг, сообщил ТАСС, что курение кальянов в барах, клубах, кафе и ресторанах остается в Москве под запретом. Кальянные, не попадающие под ранее утвержденное расширение антитабачного закона, смогут продолжить свою деятельность после снятия ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом.