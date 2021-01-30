Облачная погода, снег и до четырех градусов мороза ожидаются в Москве 30 января

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до минус четырех градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит два-четыре градуса мороза. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус пяти градусов.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 732 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус двух-семи градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус восемь градусов.