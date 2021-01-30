В Москве строительство развязки на Волгоградском проспекте планируют завершить в 2023 году

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Работы по строительству развязки на пересечении с Волгоградским проспектом, которая входит в состав Юго-Восточной хорды, завершат в 2023 году, но ход работ могут ускорить. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Думаю, что срок общий [строительства развязки] - 2023 год. Мы поэлементно будем быстрее вводить, потому что фактически у нас график меняется в зависимости от того, как у нас получается какие-то участки, какие-то элементы пустить быстрее. Безусловно, мы максимум усилий приложим, и у нас есть предпосылки того, что мы развязку здесь закончим гораздо раньше. Пока срок - 2023 год, но мы планируем, безусловно, ускоряться, сделать ее раньше", - сказал Бочкарев.

По его словам, развязка на пересечении с Волгоградским проспектом, входящая в состав участка ЮВХ от Грайвороновской улицы до Шоссейной, готова на 30%. В настоящий возводятся опоры для эстакад-съездов с Волгоградского проспекта на основной ход Юго-Восточной хорды. Также строится эстакада основного хода ЮВХ.

На участке также планируется реконструкция Шоссейной улицы и путепровода "Текстильщики - 1". Специалистами городской группы компании "Моспроект - 3" реализованы сложные инженерные решения для того, чтобы при организации съездов с основного хода участка Юго-Восточной хорды на Волгоградский проспект не перекрывать движение.

"Предусмотрены пролетные конструкции комбинированного типа. Участки, пролегающие над действующей магистралью, запроектированы в виде сталежелезобетонных конструкций. Такая конструкция позволит осуществить монтаж кранами с использованием временных опор, что существенно экономит время строительных работ", - добавил Бочкарев.