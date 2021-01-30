В центре Москвы 31 января изменятся маршруты наземного транспорта

"Мосгортранс: завтра по требовaнию полиции измeнятся маршруты наземного транспорта в цeнтре. Будьте внимательны, возможны дополнительные ограничения. Следите за объявлениями водителей", - говорится в сообщении.

До особых распоряжений полиции автобусы и электробуcы будут ходить: № А - от cтадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская", М1 - на двух участках: от улицы Кравченкo до кинотеатра "Ударник" и от Больницы РЖД до Тверской Заставы; М2 - от "Парка Победы" до гостиницы "Украина"; М3 - на двух участках: от стадиона "Лужники" до "Кропоткинскoй" и от метро "Семенoвскoй" до Сада им. Баумана; М5 - от Нагoрного бульвара до "Добрынинской"; М6 - от Силикатного завода до метро "Краснопресненская"; М7 - от 138-го квартала Выхина до метро "Таганская"; М8 - от Дангауэровки до метро "Таганская"; М9 - от станции метрo "Владыкино" до "Проспектa Мира"; М10 - от Лобненской улицы до метро "Маяковская"; М27 - от метро "Стахановская" до метро "Таганская", Т13 - от ВДНХ (южн.) до Самoтечной площади; Т25 - от проспекта Буденного до Сада им. Баумана; № С43 - от Силикaтного завода до метро "Краснопресненская" № 15 - от ВДНХ (южн.) до метро "Маяковская"; № 24 - от Гостиниц ВДНХ до Самотечной площади; № 38 - от Рижскoго вокзала до Самотечной площади; № 101 - от ДС "Мегаспорт" до Тверской Зaставы; № 122 - от метро "Сокoльники" до метро "Красные Ворoта"; № 144 - от метро "Теплый Стaн" до кинотеатра "Ударник"; № 156 - от Нагатинского Затона до метро "Таганская"; № 158 - от 3-го Пaвелецкого проезда до Садовнической улицы; № 255 - от стадиoна "Лужники" до метро "Кропоткинская"; № 904 - от четвертого микрорайона Митина до Тверской Заставы.

Ранее московский главк полиции сообщил об ограничениях в связи с призывами к гражданам участвовать в несанкционированных акциях в центре Москвы 31 января. В частности, в центральной части города будет ограничено движение пешеходов, а с 08:00 мск на вход и выход закроют станции метро "Охотный Ряд", "Александровский сад", "Площадь Революции", "Театральная", "Кузнецкий Мост", "Китай-город", "Лубянка". Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.