Исторический музей будет закрыт 31 января

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Государственный исторический музей будет закрыт для посещения 31 января. Об этом рассказала ТАСС в субботу начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Исторического музея Мария Лемигова.

Ранее на сайте московского главка полиции появилась информация, что движение по ряду улиц в центре Москвы будет ограничено для пешеходов, а центральные станции метро закроют 31 января в связи с призывами к участию в несогласованных акциях.

"Весь музейный комплекс будет закрыт завтра", - сказала Лемигова.

Также будет закрыт Музей археологии Москвы, расположенный на Манежной площади. "31 января 2021 года Музей археологии Москвы будет закрыт в связи с введением ограничения для передвижения пешеходов в центральной части Москвы", - говорится в сообщении на сайте музея. Там уточняется, что билеты можно вернуть или же использовать в другой день.

С 08:00 часов 31 января будут на вход и выход закрыты станции московского метрополитена: "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город". На сайте московского главка полиции уточняется, что ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.

В новость внесены изменения (18:14 мск) - добавлена информация о Музее археологии Москвы в четвертом абзаце.