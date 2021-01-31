Центральные улицы Москвы перекроют для пешеходов из-за призывов к незаконной акции

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полиция перекроет для пешеходов центральные улицы Москвы и закроет на вход и выход семь станций метро из-за призывов к проведению несанкционированной акции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"31 января в центральной части Москвы будут введены ограничения для передвижения пешеходов. Кроме этого, с 08:00 мск на вход и выход будут закрыты станции московского метрополитена "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город", - уточнили в полиции. Все ограничения будут действовать до особого распоряжения.

В столичном департаменте транспорта уточнили, что поезда на указанных станциях не будут останавливаться. Соответственно, пересесть на другую ветку на них также будет нельзя. А станция "Арбатская" Филевской линии временно будет конечной. Согласно опубликованной полицией карте, от Бульварного кольца для пешеходов будут перекрыты улицы Петровка, Неглинная, Рождественка, Большая Лубянка, Мясницкая, Маросейка, Подколокольный переулок и часть Солянки. Весь центр от Боровицкой площади и улицы Моховой до Старой и Новой площадей и Китайгородского проезда, включая часть Кремлевской и Москворецкой набережных, также обозначен у полиции как недоступный для пешеходов. На них же нельзя будет парковаться.

Кроме того, в воскресенье введены и некоторые ограничения для магазинов в центре Москвы. Замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, уточнил, что в центре будут закрыты кафе, рестораны и предприятия общепита, а также торговли. Нельзя будет купить алкоголь и напитки в стеклянной таре с 09:00 до 23:00 мск.

Как передают корреспонденты ТАСС, на улицах Москвы в районе Лубянки уже наблюдается усиление мер безопасности, возле некоторых административных зданий выставлены ограждения.

Полиция настоятельно просит не участвовать в несанкционированных акциях и предупреждает об ответственности вплоть до уголовной.