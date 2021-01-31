Около 6 тыс. московских пар поженились в необычных местах в 2020 году

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Около 6 тыс. пар выбрали необычные площадки для свадебной церемонии в 2020 году в Москве. Самым популярным местом для регистрации брака стал особняк Royal, там поженились около 500 пар, сообщается в воскресенье на официальном портале мэра Москвы.

"Свадьба - особенный праздник, и многие хотят сделать его ярким и запоминающимся. Столичные загсы предлагают молодоженам провести церемонию в старинных особняках, планетарии, на стадионах и других нестандартных площадках. В 2020 году в необычных местах поженились около 6 тыс. пар - это порядка 20% всех торжественных регистраций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего торжественных регистраций прошло в особняке Royal, в котором в 2020 году поженились около 500 пар. В тройке лидеров также находятся особняки на Волхонке и Спиридонова - в каждом из них провели примерно по 350 церемоний. Всего в особняках и усадьбах в 2020 году поженились около 2 тыс. пар.

Также популярностью среди молодоженов пользовались храм Матроны Московской, современное пространство "Согласие Hall", башни "Москвы-Сити" и Останкинская телебашня. Около 350 пар выбрали для бракосочетания стадион "Спартак" и спортивную арену в "Лужниках".

Подать заявление на регистрацию брака на необычной площадке можно на портале mos.ru. Сделать это надо не ранее чем за один месяц и не позднее чем за 12 месяцев до дня планируемой даты церемонии. При оплате госпошлины на портале молодоженам предоставляется 30% скидка.