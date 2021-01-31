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В центре Москвы усилили меры безопасности из-за ожидающейся несогласованной акции

Около центральных станций метро дежурят сотрудники полиции

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полиция усилила меры безопасности в центре Москвы из-за несогласованной акции, к участию в которой призывают в социальных сетях.

Как передают корреспондент ТАСС, полицейские перекрыли Лубянку для пешеходов. Вдоль тротуаров на Мясницкой улице, Лубянском проезде и других улицах, прилегающих к Лубянке, выставлены металлические ограждения, переход с Мясницкой улицы на Лубянку и Старую площадь перекрыт. За исключением Лубянской площади, проходы для пешеходов пока свободны.

В городе выставлены усиленные наряды полиции у зданий посольств и на ключевых развязках дорог. Возле центральных станций метро дежурят сотрудники полиции, выставлена спецтехника и автозаки.

Как сообщили ранее в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, из-за несогласованной акции в центре столицы 31 января вводятся ограничения для передвижения пешеходов. С 08:00 мск и до особого распоряжения на вход и выход закрыты станции метро "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город".

МВД и прокуратура предостерегли от участия в несанкционированных акциях, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

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