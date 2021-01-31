Библиотеки Москвы проведут онлайн-путешествия по России, Европе и Латинской Америке

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Московские библиотеки в феврале проведут более 30 виртуальных экскурсий по России, Европе и Латинской Америке. Жители столицы смогут "прогуляться" по старинным городам на Волге, посетить музеи Мадрида и Барселоны, а также увидеть водопады Чили и Перу, сообщается в воскресенье на официальном портале мэра Москвы.

"Приглашаем взрослых и детей совершить увлекательное виртуальное путешествие по городам и регионам России, других стран Европы и Латинской Америки. Зрителей ждут экскурсии по Москве, старинным городам на Волге, а также по Карелии и Крыму. Кроме того, можно будет попасть на карнавал в Венеции, который традиционно проходит в феврале, и посетить знаменитые музеи в Мадриде, Барселоне и других испанских городах. А любителей природных достопримечательностей ждет тур по водопадам Латинской Америки. Во время экскурсий гиды будут показывать фото- и видеоматериалы", - приводится в сообщении информация пресс-службы московской дирекции по развитию культурных центров департамента культуры.

Уточняется, что 33 виртуальные экскурсии пройдут с 1 по 27 февраля на интернет-площадках московских читален. Полное расписание можно посмотреть на портале "Онлайн.Библиогород". Туры будут проходить как в формате прямых трансляций, так и в записи. На некоторые из них необходима будет предварительная регистрация.

Портал "Онлайн.Библиогород" был запущен как электронный ресурс с доступом к информационному контенту библиотек и культурных центров. На сайте можно бесплатно почитать произведения, посмотреть спектакли, концерты и лекции, принять участие в мастер-классах.