Росгвардия установила полевую кухню на Трубной площади в Москве

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники спецназа ОМОН Росгвардии разворачивают полевую кухню на Трубной площади в центре Москвы, чтобы угощать чаем всех желающих.

Как передает корреспондент ТАСС, полевую кухню установили недалеко от метро "Трубная". По словам одного из омоновцев, любой человек сможет выпить горячий чай, чтобы согреться.

Сейчас на Трубной площади, как и на других центральных улицах столицы, усилены меры безопасности из-за объявленной несанкционированной акции. Мясницкая улица перекрыта для пешеходов, станция метро "Чистые пруды" оцеплена полицией, но работает на вход и выход пассажиров.

Вместе с тем закрыта станция метро "Цветной бульвар", которой не было в списке станций, о закрытии которых предупреждала ранее полиция. Для пешеходов и автомашин перекрыт Рождественский бульвар, ведущий от Трубной площади к Чистым прудам.

Как сообщили ранее в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, из-за несогласованной акции в центре столицы 31 января вводятся ограничения для передвижения пешеходов. С 08:00 мск и до особого распоряжения на вход и выход закрыты станции метро "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город". При этом в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры уточнили, что по требованию полиции возможны ситуативные закрытия некоторых выходов центральных станций метрополитена, помимо семи станций.

МВД и прокуратура предостерегли от участия в несанкционированных акциях, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.