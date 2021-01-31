Выходы из центральных станций метро Москвы могут закрыть 31 января по требованию полиции

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Ситуативные закрытия выходов с других станций метро в центре Москвы возможны в воскресенье по требованию полиции. С 08:00 в центре города закрыты семь станций метро, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"По требованию полиции возможны ситуативные закрытия выходов [с] других центральных станций метро. Пожалуйста, будьте внимательны", - говорится в сообщении.

Как сообщили ранее в пресс-службе главка МВД по Москве, из-за несогласованной акции в центре столицы 31 января вводятся ограничения для передвижения пешеходов. С 08:00 мск и до особого распоряжения на вход, выход и для пересадки закрыты станции метро "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город".

Кроме того, в воскресенье введены и некоторые ограничения для магазинов в центре Москвы. Замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, уточнил, что в центре будут закрыты кафе, рестораны и предприятия общепита, а также торговли. Нельзя будет купить алкоголь и напитки в стеклянной таре с 09:00 до 23:00 мск.