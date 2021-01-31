В центре Москвы начались задержания возможных участников незаконной акции

Как передают корреспонденты ТАСС, полицейские возле станций метро "Чистые пруды" и "Трубная" выборочно задерживают молодых подозрительных людей в капюшонах, преимущественно одетых в спортивные костюмы. Среди задержанных один иностранный гражданин. Несколько человек были задержаны, так как находились в состоянии опьянения.

При этом сотрудники полиции вежливо просят людей с большими сумками или рюкзаками показать их для досмотра.

МВД и прокуратура неоднократно предостерегали от участия в несанкционированных акциях 31 января, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Призывы к участию в акции распространяются в соцсетях.