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В центре Москвы начались задержания возможных участников незаконной акции

По данным корреспондентов ТАСС, среди задержанных есть иностранный гражданин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полиция начала задерживать возможных участников незаконной акции в центре Москвы.

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Как передают корреспонденты ТАСС, полицейские возле станций метро "Чистые пруды" и "Трубная" выборочно задерживают молодых подозрительных людей в капюшонах, преимущественно одетых в спортивные костюмы. Среди задержанных один иностранный гражданин. Несколько человек были задержаны, так как находились в состоянии опьянения.

При этом сотрудники полиции вежливо просят людей с большими сумками или рюкзаками показать их для досмотра.

МВД и прокуратура неоднократно предостерегали от участия в несанкционированных акциях 31 января, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Призывы к участию в акции распространяются в соцсетях.

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