Станцию метро "Трубная" в Москве закрыли на выход пассажиров

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Станция метро "Трубная" в центре Москвы закрыта на выход пассажиров, также ограничен выход со станций метро "Пушкинская", "Чеховская" и "Тверская".

Как передают корреспонденты ТАСС, "Трубная" пока работает только на вход. Возле всех центральных станций метро, включая "Красные ворота" и "Сухаревскую", которые в соцсетях сторонники Навального объявили новыми точками сбора для несанкционированной акции, дежурят усиленные наряды полиции, туда уже стянуты автозаки. "Граждане, возле входа к метро не собираемся, проходим дальше", - предупреждают полицейские в мегафоны возле станции метро "Красные ворота".

Сейчас перекрыты все подходы к Лубянской площади, для пешеходов выставлены ограждения. Возле метро "Чистые пруды" продолжаются задержания возможных участников акции.

МВД и прокуратура ранее неоднократно предостерегали от участия в несанкционированных акциях, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.