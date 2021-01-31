МКАД полностью охватят видеонаблюдением в 2021 году

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Территория МКАД в этом году будет полностью оснащена камерами видеонаблюдения, что позволит быстрее реагировать на любые внештатные ситуации на дороге. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В этом году мы планируем полностью покрыть территорию МКАД камерами видеонаблюдения. Это нужно для того, чтобы еще оперативнее реагировать на любые внештатные ситуации на МКАД", - говорится в сообщении.

Также в этом году будет усилен контроль за проведением ремонтных работ на МКАД. Кроме того, на МКАД появится дополнительное освещение, новые системы навигации и аварийные карманы.

Уточняется, что в 2020 году на МКАД произошло почти 750 аварий с пострадавшими. Основная причина ДТП - превышение скорости.

"Каждый день в городе происходят аварии, и почти каждый день кто-то погибает на дорогах. Мы видим, что главной причиной аварий с летальным исходом остается высокая скорость. Просим автомобилистов осознанно подходить к управлению автомобилем. Езда на высокой скорости требует огромного опыта вождения от водителя. Если не уверены в безопасности маневра, не спешите давить на педаль газа. Только вместе мы сможем снизить количество аварий и погибших на дорогах", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.