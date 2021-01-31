В Москве по требованию полиции закрыли станции метро "Сухаревская" и "Красные ворота"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Станции столичного метро "Сухаревская" Калужско-Рижской линии и "Красные ворота" Сокольнической ветки в центре Москвы закрыли на вход и выход пассажиров по требованию полиции. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Мосметро: по требованию полиции на вход и выход закрыты станции "Сухаревская" и "Красные ворота". Поезда проезжают эти станции без остановок", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как передает корреспондент ТАСС, станция метро "Трубная" в центре Москвы также закрыта на выход пассажиров.

Как сообщили ранее в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, из-за несогласованной акции в центре столицы 31 января вводятся ограничения для передвижения пешеходов. С 08:00 мск и до особого распоряжения на вход и выход закрыты станции метро "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город". При этом в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры уточнили, что по требованию полиции возможны ситуативные закрытия некоторых выходов центральных станций метрополитена, помимо семи станций.

МВД и прокуратура неоднократно предостерегали от участия в несанкционированных акциях, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.