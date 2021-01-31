Церемония вручения Демидовской премии за 2020 год состоится в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Церемония вручения одной из самых престижных российских наград для ученых - Демидовской премии - за 2020-й год состоится не в Екатеринбурге, а в Москве, сообщил департамент информационной политики Свердловской области в воскресенье.

Ранее вручение премии и традиционные Демидовские чтения проходили в Екатеринбурге. Президентом научного Демидовского фонда является губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Лауреатов самой престижной награды страны в области науки - Демидовской премии - в этом году будут чествовать на заседании президиума Российской академии наук в Москве в связи с высокой значимостью мероприятия в объявленный президентом России Владимиром Путиным Год науки и технологий", - говорится в сообщении.

В ноябре на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС председатель попечительского совета научного Демидовского фонда академик РАН Геннадий Месяц объявил, что лауреатами премии за 2020 год стали четыре человека. В номинации "Прикладная математика" победа присуждена ректору МГУ академику Виктору Садовничему, а в номинации "Металлургия" лучшим стал главный научный сотрудник Института металлургии Уральского отделения РАН академик Леопольд Леонтьев. Ректор Московского государственного института международных отношений академик Анатолий Торкунов стал лауреатом премии в номинации "Общественные науки". Доктор экономических наук, председатель совета директоров Трубной металлургической компании, председатель наблюдательного совета Уральского федерального университета Дмитрий Пумпянский победил в номинации "Новые технологии".

О премии

Демидовская премия учреждена в 1831 году уральским промышленником Павлом Демидовым. Присуждалась ежегодно до 1866 года 17 апреля, в день рождения императора Александра II, и считалась самой почетной неправительственной наградой России. В 1993 году в Екатеринбурге по инициативе Уральского отделения РАН и местных предпринимателей традиция возобновилась. Общенациональные неправительственные Демидовские премии присуждаются за личный выдающийся вклад в нескольких областях: науки о Земле, физика и математика, экономика и предпринимательство, гуманитарные науки.

Лауреаты определяются путем опроса специалистов в каждой области. Окончательное решение выносят пять комиссий и комитет по премиям, в который входят крупнейшие ученые России. Средства на выплату премий поступают из научного Демидовского фонда. Каждому лауреату вручается диплом, золотая медаль в уникальном малахитовом футляре-шкатулке и миллион рублей (ежегодно корректируется).

В разные годы лауреатами Демидовской премии были, в частности, Андрей Гапонов-Грехов, Николай Лаверов, Жорес Алферов, Андрей Зализняк, Людвиг Фаддеев, Геннадий Месяц, Владимир Фортов.