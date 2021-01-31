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Полиция проводит проверку из-за избиения в Москве бизнесмена из списка Forbes

По данным источника в правоохранительных органах, в полицию обратился основатель компании Oncoboх Андрей Гаража

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники московской полиции начали проверку после сообщения об избиении основателя и гендиректора компании Oncoboх Андрея Гаражи в одном из столичных ресторанов. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"30 января в полицию с заявлением обратился бизнесмен Андрей Гаража, который сообщил, что неизвестный избил его в ресторане на улице Большой Якиманке, дом 52. Мужчина с ушибами и ссадинами лица обращался в ГКБ № 36 им. Ф. И. Иноземцева, после оказания медицинской помощи был отпущен. Полиция по данному факту проводит проверку", - сказал собеседник агентства.

Андрей Гаража в 2020 году вошел в список перспективных россиян в возрасте до 30 лет по версии журнала Forbes в категории "Наука и технологии". Он основал и возглавил компанию Oncobox, которая специализируется на разработке персонализированных методов диагностики и лечения сложных случаев рака с применением оригинальных молекулярно-генетических методов и алгоритмов машинного обучения.

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