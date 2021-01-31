Район "Матросской Тишины" и центр Москвы освободили от митингующих

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полиция и Росгвардия освободили от митингующих центральные улицы Москвы и район возле СИЗО "Матросская Тишина". Как передают корреспонденты ТАСС, скоплений людей возле станций метро и на площадях, где в воскресенье пытались собраться на несанкционированную акцию, уже не наблюдается.

Полицейские вместе с бойцами ОМОН проверяют переулки и дворы. На центральных станциях метро и улицах дежурят усиленные наряды полиции. Митингующие оставались возле СИЗО "Матросская Тишина" - они были блокированы полицией, их задерживают во дворах в районе следственного изолятора.

Участники несогласованной акции отправились к СИЗО после того, как полиция не дала им собраться на Лубянской площади, оцепив и перекрыв к ней улицы. Митингующих задерживали на станциях метро "Чистые пруды" и "Трубная", наиболее близких к Лубянке, затем участники акции сместились к метро "Красные ворота" и Сухаревской площади, но полиция вытеснила их и оттуда.

Следующей точкой стала Комсомольская площадь, где собравшиеся скандировали лозунги и кидали снежки в полицейских. Оттуда они отправились к следственному изолятору, подступы к которому также заблокировали правоохранители. Участники несанкционированного шествия перекрывали движения транспорта по нескольким улицам, устроили несколько стычек с полицейскими, одну из них в районе СИЗО. Сотрудники полиции жестко задерживали тех, кто оказывал сопротивление.

По данным московской полиции, в акции участвовали около 2 тыс. человек. Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии, задержаны порядка 150 человек. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.