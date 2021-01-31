Все станции метро Москвы работают в штатном режиме

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Все станции Московского метрополитена работают в штатном режиме, об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Все станции метро работают штатно", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Москве также сняли ограничение на движение маршрутов наземного транспорта.

"Ограничения на движение маршрутов наземного транспорта снимаются. В течение 30 минут автобусы и электробусы будут работать в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале отмечается, что ограничения парковки на центральных улицах начнут снимать ночью, шести утра 1 февраля парковка будет снова доступна.

В течение дня по требованию полиции временно закрывались на вход и выход пассажиров станции столичного метро "Сухаревская", "Красные ворота" и "Сокольники".

С 08:00 мск и до особого распоряжения на вход и выход также были закрыты станции метро "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город".

В новость внесены изменения (19:06 мск) - добавлена информация по тексту.