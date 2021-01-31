В центре Москвы задержали мужчину, напавшего на сотрудников ОМОН с битой

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Мужчина напал на сотрудников ОМОН с битой в центре Москвы, он задержан. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня в центре Москвы молодой человек с битой пытался напасть на сотрудников ОМОН с битой, но был задержан", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди сотрудников Росгвардии в результате инцидента пострадавших нет. Напавшему может грозить уголовная ответственность по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По данным московской полиции, в несогласованной акции в столице участвовали около 2 тыс. человек. Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, задержаны порядка 150 человек. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности.