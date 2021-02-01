{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Москве в конце недели

В частности, 5 февраля днем ожидается около 10 градусов мороза, 6 февраля - до минус 15 градусов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Зима в Москве приобретет суровый характер с четверга. Дневная температура в конце недели упадет до 15 градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во второй половине недели, после четверга, погода заметно посуровеет. Ночные температуры будут приближаться к минус 15 градусам, а в пятницу - субботу будут достигать минус 17-19 градусов. Дневные температуры в пятницу будут около 10 градусов мороза, а уже в субботу до минус 15 градусов будут доходить. Это будет уже вполне суровая зима", - сообщил он.

По словам Вильфанда, первая половина недели в Москве, напротив, будет теплой. Температура днем будет держаться в диапазоне минус 5 - минус 2 градуса, что примерно на 5 градусов выше нормы. "В первой половине недели будет по-настоящему мягкая зима. Осадков существенных не ожидается, будет лишь немного в виде пушистого снега. Хоть погода будет и теплой, но это все-таки не оттепель, потому слякоти никакой не будет", - отметил метеоролог.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
Два человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Москве
Авария произошла на улице Стромынка
Читать полностью