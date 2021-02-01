В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Москве в конце недели

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Зима в Москве приобретет суровый характер с четверга. Дневная температура в конце недели упадет до 15 градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во второй половине недели, после четверга, погода заметно посуровеет. Ночные температуры будут приближаться к минус 15 градусам, а в пятницу - субботу будут достигать минус 17-19 градусов. Дневные температуры в пятницу будут около 10 градусов мороза, а уже в субботу до минус 15 градусов будут доходить. Это будет уже вполне суровая зима", - сообщил он.

По словам Вильфанда, первая половина недели в Москве, напротив, будет теплой. Температура днем будет держаться в диапазоне минус 5 - минус 2 градуса, что примерно на 5 градусов выше нормы. "В первой половине недели будет по-настоящему мягкая зима. Осадков существенных не ожидается, будет лишь немного в виде пушистого снега. Хоть погода будет и теплой, но это все-таки не оттепель, потому слякоти никакой не будет", - отметил метеоролог.