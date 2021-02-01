Мостуризм организует цифровое роуд-шоу в Германии

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Комитет по туризму Москвы с 1 по 4 февраля проведет цифровое роуд-шоу в Германии. На нем столица представит свой туристический потенциал, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Мостуризма.

"Первым международным событием 2021 года, на котором Москва будет представлять свой туристический потенциал, станет цифровое роуд-шоу в Германии. Оно пройдет с 1 по 4 февраля. Участниками мероприятия, организованного комитетом по туризму города Москвы, станут 60 компаний туриндустрии столицы, среди которых столичные отели, туроператоры и объекты показа, а также более 80 представителей туротрасли из разных регионов Германии", - сказал собеседник агентства.

В программу роуд-шоу войдут презентация туристических возможностей Москвы и онлайн-переговоры с зарубежными коллегами. Также во время мероприятия потенциальные партнеры из Германии смогут больше узнать про представителей московской туристической отрасли. На онлайн-платформе будет проведена виртуальная выставка, на которой более 60 столичных туроператоров въездного туризма, отелей и объектов показа презентуют свои предложения.

"В рамках вебинара, которым откроется роуд-шоу, будут представлены новые цифровые продукты Москвы. Среди них - сервис Russpass, который поможет сформировать путешествие по России за несколько кликов, и образовательная платформа, которая познакомит представителей зарубежной туротрасли с потенциалом столицы в формате онлайн-курсов. Кроме того, во время роуд-шоу для немецких коллег будет проводиться виртуальная лотерея, на которой можно будет выиграть разнообразные призы: сертификаты на экскурсии и бесплатное проживание в столичных отелях", - пояснили в пресс-службе.

В 2021 году Москва планирует организовать серию цифровых роуд-шоу для представителей Франции и Бенилюкса, Ближнего Востока и Латинской Америки.

"В июне 2020 года комитет по туризму города Москвы запустил новый формат международного взаимодействия - цифровое роуд-шоу. Участие в роуд-шоу дает Москве возможность сформировать интерес к направлению для будущих поездок, а представителям отрасли - познакомиться с новыми туроператорами и найти потенциальных партнеров", - отмечается в сообщении.