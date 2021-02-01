ГИБДД Москвы пресекла более 30 млн правонарушений на дорогах в 2020 году

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более 30 млн правонарушений пресекла столичная ГИБДД в прошлом году, вынесено более 28 млн постановлений по линии автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД Москвы.

"В рамках надзорных полномочий за 12 месяцев 2020 года столичной ГИБДД выявлено и пресечено более 30 млн административных нарушений. При этом по линии автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений вынесено 28,5 млн постановлений", - сказал собеседник.

По его словам, в 2020 году проведен ряд масштабных профилактических мероприятий, среди которых "Нетрезвый водитель, "Пешеход", "Веломототранспорт" и другие.

"Кроме того, в 2020 году внедрена практика проведения профилактических мероприятий "Нетрезвый водитель" на территории нескольких граничащих административных округов. Госавтоинспекция Москвы провела анализ наиболее аварийных округов, где причиной ДТП, в которых погибли и пострадали люди, послужило нетрезвое управление транспортными средствами. Такая профилактическая работа признана эффективной и будет продолжена в текущем году", - отметил собеседник.