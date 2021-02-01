Прощание с Василием Лановым проходит в Москве

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым, который умер 28 января на 88-м году жизни, проходит в Театре имени Евгения Вахтангова, передает корреспондент ТАСС.

Гроб установлен на сцене, у него сидят родные, друзья и коллеги. Среди них вдова артиста, народная артистка РСФСР Ирина Купченко. У гроба стоит почетный караул. Вокруг венки - от президента РФ Владимира Путина, от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, столичных театров, друзей и коллег. Над гробом - фотография Ланового с траурной лентой. Звучит тихая музыка, а также песни в исполнении артиста.

Перед началом панихиды у театра собрались десятки человек с цветами. Планируется, что прощание продлится до полудня. Артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Панихиду посетил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Глава военного ведомства возложил цветы к гробу и выразил соболезнования его родным и близким.

Ранее Шойгу со своими заместителями в память об ушедшем из жизни актере возложил цветы к скульптурной композиции "Офицеры", расположенной возле знания Минобороны России.

Актер в начале января попал в больницу с коронавирусом. С учетом возраста Ланового было принято решение о госпитализации. У него выявили поражение 5% легких, ему поставили диагноз "пневмония". Директор Театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок сообщил ТАСС 28 января, что актер в связи с ухудшением состояния переведен в реанимацию. В тот же день он умер.

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Известен по фильмам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны" и многим другим. С 1957 года служил в Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова. Исполнял роли в спектаклях "Гамлет" по трагедии Уильяма Шекспира, "Принцесса Турандот" по сказке Карло Гоцци, "Каменный гость" по пьесе Александра Пушкина.

Герой Труда Российской Федерации, лауреат Ленинской премии за участие в документальном фильме "Великая Отечественная". Среди его наград - ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, орден Почета, орден Дружбы народов, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и многие другие.

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