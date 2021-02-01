Поезда на Ярославском направлении МЖД задерживаются

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Пригородные электропоезда на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в пути из-за остановки по техническим причинам одного поезда без пассажиров. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"Сегодня в 18:37 на перегоне Мытищи - Лосиноостровская Ярославского направления МЖД по техническим причинам остановился резервный поезд без пассажиров. В связи с этим в пути задержано несколько электричек в сторону Москвы и области", - сообщили в пресс-службе.

В МЖД отметили, что железнодорожники принимают все необходимые меры по сокращению опоздания поездов. "Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - заключили в пресс-службе МЖД.