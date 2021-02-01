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Движение электропоездов на Ярославском направлении МЖД ввели в график после сбоя

Резервный поезд не двигался по техническим причинам

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Движение пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) ввели в график после остановки резервного поезда по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"В настоящее время электрички отправляются в рейс и следуют по маршруту по расписанию. Ранее по техническим причинам в пути был остановлен резервный поезд без пассажиров на перегоне Мытищи - Лосиноостровская", - сообщили в пресс-службе.

В ней пояснили, что в связи с этим в пути были задержаны несколько электричек в сторону Москвы и Московской области.

"Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", - заключили в пресс-службе.

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