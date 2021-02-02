До 6 градусов мороза и без осадков прогнозируют в Москве 2 февраля

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Погода без осадков и переменная облачность ожидают москвичей во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики прогнозируют днем в Москве мороз до 6 градусов, в Подмосковье - до 9. Ветер переменных направлений не превысит в регионе 6 м/с.

В ночные часы в столице термометры покажут до 11 градусов мороза, по области - до 14 градусов ниже нуля. По данным Гидрометцентра, ночью в Москве и Подмосковье возможны небольшой снег и гололедица.

Атмосферное давление в регионе составит 749 мм ртутного столба.