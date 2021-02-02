В Москве запустили электронную услугу по проверке документов иностранных граждан

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Многофункциональный миграционный центр (ММЦ) Москвы запустил электронный сервис проверки пакета документов иностранных граждан на оформление разрешений на временное проживание, вида на жительство, прием в гражданство РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Электронный сервис значительно упрощает процедуру проверки документов, необходимых для получения иностранными гражданами официального статуса для проживания в России. В тестовом режиме сервис функционировал с весны прошлого года, за это время услугу получили около 6 тыс. человек. Сейчас сервис заработал в штатном режиме, также процедура электронной проверки дополнена опцией по оформлению заявления, что в перспективе может стать востребованной альтернативой личной подачи заявления в офисе ММЦ", - приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В пресс-службе пояснили, что схема действия сервиса проста и понятна для заявителей. Иностранный гражданин должен на портале ММЦ зарегистрировать личный кабинет, выбрать желаемую услугу - оформление разрешения на временное проживание, вида на жительство, признание носителем русского языка или прием в гражданство Российской Федерации - и загрузить в сервис отсканированные копии необходимых документов.

После окончания проверки документов сотрудник ММЦ оформляет заявление установленной формы, заявителю предлагается выбрать дату визита в ММЦ и записаться на прием онлайн. Заявитель информируется о ходе рассмотрения дела через личный кабинет, электронную почту и с помощью смс-сообщений.

"Подготовленный через сервис пакет документов практически гарантирует прием заявления на получение услуги с первого раза, что позволяет минимизировать количество визитов в ММЦ. Процедура является платной, при этом она стала лишь дополнением к традиционной возможности самостоятельно заполнить заявление, собрать и подать документы на рассмотрение в миграционный сервис", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.