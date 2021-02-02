В Москве внесли более 24 млн записей в "Дневник здоровья" электронной медицинской карты

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пользователи внесли более 24 млн записей в "Дневник здоровья" в электронной медицинской карте в 2020 году, а в разделы "Мои данные" и "Моя семейная история" горожане добавили более 450 тыс. записей о семейном и личном анамнезе. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития столицы.

"Москвичи не только активно пользуются сервисами единой цифровой платформы столичного здравоохранения, но и вносят свой вклад в ее создание: в 2020 году в электронной медкарте появились новые функции, благодаря которым горожане могут вносить сведения о своем самочувствии самостоятельно. Так, за прошедший год жители столицы внесли в свои "Дневники здоровья" электронной медкарты уже более 24 млн записей - показатели температуры тела и уровня насыщенности крови кислородом, артериального давления, уровня сахара в крови и пульса", - сказали в пресс-службе.

При этом большая часть данных внесена пользователями с мобильных устройств - через синхронизацию мобильного приложения "ЕМИАС.ИНФО" с приложениями Apple Health и Google Fit, которые интегрированы с умными часами, фитнес-браслетами, высокотехнологичными тонометрами, глюкометрами и другими медицинскими приборами.

Раздел "Дневник здоровья" электронной медицинской карты стал доступен для пользователей в марте 2020 года. Первоначально в него можно было вносить показатели температуры тела и уровня насыщенности крови кислородом, затем появилась возможность фиксировать и показатели артериального давления, уровня сахара в крови и пульса. Врачу эта информация помогает составить более полную картину о состоянии здоровья пациента.

В раздел "Мои данные" и "Моя семейная история" горожане добавили свыше 450 тыс. записей - информацию о перенесенных операциях и травмах, наличии аллергий, о принимаемых лекарствах, особенностях образа жизни, а также сведения о болезнях близких родственников. Таким образом, показатели личного здоровья, особенности образа жизни и сведения о семейной истории болезни помогают врачу составить полную картину о наличии как возможной наследственной предрасположенности к заболеванию, так и индивидуальных рисков для пациента, пояснили в пресс-службе.

Также в электронной медицинской карте доступны протоколы осмотров врачей, результаты анализов на COVID-19 и других лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований, выписки из стационаров и прочие важные разделы. Помимо этого, доступна информация о выписанных действующих рецептах и данные о вызовах скорой помощи. Кроме того, пользователи мобильного приложения "ЕМИАС.ИНФО" могут скачивать медицинские документы из медкарты и отправлять их по электронной почте или через мессенджеры.