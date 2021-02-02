Александр и София остаются самыми популярными именами для детей в Москве

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. В 2020 году московские родители чаще всего называли своих детей Александром и Софией, самыми популярными среди иностранных имен стали Роберт и Стефания. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В московском управлении ЗАГС назвали самые необычные и редкие имена, которые родители дали новорожденным в 2020 году. Наиболее популярными именами остаются София (Софья) (более 2,8 тыс. девочек), и Александр (свыше 2,5 тыс. мальчиков). В сравнении с 2019 годом родители стали чаще называть мальчиков Лев, Марк, Матвей, а девочек - Мия, Мирослава, Агата, Амелия, Ариана.

В сообщении говорится, что в топ-5 популярных мужских имен также вошли Иван (1 617), Марк (1 666), Артем (1 827), Максим (2 284) и Михаил (2 427). Среди женских имен популярны Мария (2 220), Анна (2 084), Алиса (1 729), Виктория (1 705), Полина (1 603). Распространены и необычные имена, к примеру, иностранные - Стефания (424), Роберт (259), Оливия (225), Мелания (110), Стефан (49) и Теодор (46). Славянское имя Златослава выбрали для дочерей более 20 семей, сокращенную форму имени - Злата - свыше 200. Имя Ясна получили более 20 девочек.

Некоторые родители выбирали древнегреческие имена для своих детей: Афина, Дионис, Афродита, Одиссей. Двух девочек назвали Искра, еще двух - Кассиопея, в честь древнегреческой мифологической царицы. Две родившиеся в 2020 году девочки получили имя Мальвина.

Детей называли также в честь деятелей культуры и других известных личностей: Леонардо, Корней, Гарри, Рианна. Кроме того, детям давали такие имена, как Северина и Север, Весна, Марс, Океана, Оливье, Люций, Люцифер, одного мальчика назвали Рим, а двух девочек - Вена и Индия.

В материале говорится, что встречались двойные и тройные имена: Александр-Север, Венера-Вероника, Патрисия-Деметра-Пейдж, Лев-Моисей, Ермак-Александр, Людвиг-Александр.