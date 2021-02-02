Около 63,2 млн рублей выделят на дезинфекцию столичных гостиниц в 2021 году

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Около 63,2 млн рублей будет выделено в 2021 году из бюджета Москвы для проведения дезинфекции в гостиницах, в которых временно проживают медики, участвующие в борьбе против пандемии коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Из бюджета города Москвы будет выделено 63,2 млн. рублей для проведения комплекса дезинфекционных работ в гостиницах, в которых временно проживают медицинские работники, участвующие в борьбе с пандемией COVID-19. Комплекс работ включает проведение дезинфекции помещений, оборудования, вентиляционных систем и прочих объектов инфраструктуры. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что программа временного бесплатного расселения медицинских работников в гостиницах действует в Москве с апреля 2020 года. Временное проживание в гостиницах защищает семьи врачей и медсестер от возможного заражения коронавирусом. Для проживающих медработников создали комфортные условия. Отели бесплатно предоставляют двухразовое питание и широкий спектр бытовых услуг.

За весь период действия программы медработникам было предоставлено порядка 13 тыс. номеров. Сейчас в девяти гостиницах проживают свыше 700 медицинских работников.

В гостиницах, участвующих в программе, в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, усилили санитарный режим, в том числе проводится регулярная дезинфекция поверхностей номерного фонда и зон общего пользования. В течение 2020 года работы по дезинфекции за счет средств городского бюджета проводились в 46 гостиницах.