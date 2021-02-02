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Четыре станции метро в центре Москвы закрыли на вход и выход пассажиров

Закрыты станции "Охотный Ряд", "Площадь Революции", "Театральная" и "Александровский сад"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Станции метро Москвы "Охотный Ряд", "Площадь Революции" и "Александровский сад" закрыты на вход и выход пассажиров по требованию полиции, об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

"По требованию полиции до особого распоряжения на вход и выход закрыты станции "Охотный Ряд", "Площадь Революции" и "Александровский сад", - говорится в сообщении. 

В ведомстве уточнили, что станция "Театральная" также закрыта по требованию полиции. Поезда следуют без остановок.

В новость внесены изменения (21:48 мск) - добавлены подробности по тексту.

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