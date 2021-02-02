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На Тверской улице полиция перекрывает тротуары для пресечения несанкционированной акции

По информации корреспондента ТАСС, полицейские также проводят точечные задержания

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Полиция перекрывает тротуары на Тверской улице в центре Москвы для пресечения несанкционированной акции.

Как передает корреспондент ТАСС, сейчас выставляются ограждения, небольшое количество собравшихся оттесняют в сторону Пушкинской площади. Полиция также проводит точечные задержания. Правоохранители предупреждают, что акция является несанкционированной и просят разойтись.

Также оцеплена и Манежная площадь, кроме полиции, там уже никого нет. Оцепление выставлено и на Пушкинской площади.

Ранее в соцсетях после решения суда о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное появились призывы выйти на Манежную площадь.

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