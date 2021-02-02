Департамент транспорта Москвы просит пешеходов не выходить на проезжую часть

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московский департамент транспорта просит горожан не выходить на проезжую часть, так как это затрудняет движение общественного транспорта.

"Убедительно просим не выходить на проезжую часть. По большинству этих улиц ходит общественный и личный транспорт. Пожалуйста, не создавайте проблемы другим пассажирам и автомобилистам", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Telegram-канале департамента.

Отмечается, что из-за выходящих на проезжую часть людей затруднено движение на улицах Петровка, Большая Дмитровка и в Дмитровском переулке.