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Департамент транспорта Москвы просит пешеходов не выходить на проезжую часть

Затруднено движение на улицах Петровка, Большая Дмитровка и в Дмитровском переулке

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московский департамент транспорта просит горожан не выходить на проезжую часть, так как это затрудняет движение общественного транспорта.

"Убедительно просим не выходить на проезжую часть. По большинству этих улиц ходит общественный и личный транспорт. Пожалуйста, не создавайте проблемы другим пассажирам и автомобилистам", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Telegram-канале департамента.

Отмечается, что из-за выходящих на проезжую часть людей затруднено движение на улицах Петровка, Большая Дмитровка и в Дмитровском переулке.

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