Центр фотографии им. братьев Люмьер закроет выставочные залы на "Красном Октябре"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Деятельность выставочных залов на площадке Центра фотографии имени братьев Люмьер на "Красном Октябре" будет прекращена с 24 февраля. Об этом сообщила ТАСС в среду основатель центра Наталья Григорьева-Литвинская.

"Сразу несколько факторов привели меня к решению о закрытии выставочной деятельности на "Красном Октябре" и переходу к работе в формате частной галереи и фонда, которые я планирую открыть уже в марте", - сказала собеседница агентства.

Текущие выставки, "Роб Вудкокс. Природные связи" и "Москва Наума Грановского 1920 - 1980", а также экскурсионная программа к ним, продлятся до 23 февраля включительно. После закрытия Центра Галерея Люмьер и книжный магазин продолжат работу на другой площадке, но будут открыты для посещения только по предварительной договоренности.

"Выставки на "Красном Октябре" - только вершина айсберга нашей деятельности последние 11 лет. Мы занимаемся галерейной работой, созданием фонда, издательством фотографических книг, курированием коллекций, организуем много выставок на сторонних площадках, в том числе в регионах, распоряжаемся авторскими правами многих фотографов. Выставочная деятельность - очень большая нагрузка на сотрудников Центра фотографии, но в условиях, которые сложились в Москве в последние годы, ее эффективность очень сильно снизилась", - пояснила Григорьева-Литвинская.

По ее словам, на фоне регулярных бесплатных дней и льгот, действующих в государственных музеях, которым выделяются дотации, а также периодической труднодоступности проезда на "Красный Октябрь", связанной с перекрытиями по тем или иным причинам, частному музею почти не остается возможностей для развития. "По своей сути организация выставок и их проведение - это меценатская деятельность, которую мы вели все эти годы с большой любовью к фотографии и своим посетителям", - отметила собеседница агентства.

Центр фотографии имени братьев Люмьер открылся 2 марта 2010 года на территории бывшей кондитерской фабрики "Красный Октябрь" и включает в себя несколько выставочных залов. Все экспозиции посвящены советскому, российскому и зарубежному фотографическому искусству ХХ века. Деятельность Центра направлена на изучение и популяризацию отечественной и зарубежной фотографии, поддержку молодых российских авторов, а также на исследования в области медиа культуры.