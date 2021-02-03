В Москве отреставрировали скульптуры на башенках двух домов на площади Гагарина

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Восемь скульптур на башенках домов № 30 и № 37 по Ленинскому проспекту, построенных в 40-е годы ХХ века, отреставрировали в Москве. Об этом сообщил в среду в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Известный всей стране памятник первому космонавту Земли, МЦК, Третье транспортное кольцо, Российская академия наук. И два полукруглых дома-близнеца на Ленинском проспекте, 30 и 37, обрамляющие парадный въезд в центр столицы. Построенные в 40-е годы прошлого века, они были украшены скульптурами, воспевающими ратный и трудовой подвиг народа в годы Великой Отечественной войны: восемь парных фигур воинов-победителей и их подруг на башенке дома № 30 и такие же парные фигуры рабочих, колхозниц, шахтеров и инженеров на доме № 37", - написал Собянин.

За почти 70 лет ввиду погодных условий состояние скульптур сильно ухудшилось.

По словам мэра, реставрация заняла больше двух лет, работы начались в 2018 году.