Более 35 млн пассажиров воспользовались экспресс-маршрутами в Москве в 2020 году

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Экспресс-маршруты автобусов, связывающие центр и удаленные районы Москвы, перевезли в 2020 году 36 млн человек. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"За прошлый год экспрессные маршруты Москвы перевезли 36 млн пассажиров - это в среднем 103 тыс. человек в будни. Такие маршруты быстрые и удобные - они ездят по выделенным полосам, поэтому интервалы не превышают 10 минут. Самый популярный экспресс в городе - маршрут м7 (от 138-й кв. Выхина до метро "Китай-город"), ежедневно им пользуются 12 тыс. человек", - говорится в публикации.

Там уточняется, что всего в Москве 15 экспрессов, которые связывают центр города с удаленными районами Москвы.