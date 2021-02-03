Власти Москвы заключили 72 контракта на закупку медоборудования за 2020 год

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы в 2020 году заключили 74 контракта жизненного цикла: два из них - на поставку электробусов, 72 - на закупку медицинского оборудования для столичных лечебно-профилактических учреждений, сообщается в среду на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Сегодня на контракты жизненного цикла приходится больше половины объема всех проектов государственно-частного партнерства столицы. Только за прошедший год было заключено 74 таких контракта, из них 72 - на поставку медицинского оборудования для лечебно-профилактических учреждений Москвы, еще два контракта - на поставку электробусов. Такой контракт предусматривает поставку товара с дальнейшим обслуживанием и ремонтом поставщиком в течение всего периода эксплуатации", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В прошлом году были подписаны контракты жизненного цикла на поставку ангиографов, оборудования для магнитно-резонансной и компьютерной томографии, аппаратов ультразвуковой диагностики, а также рентгеновского, эндоскопического оборудования и цифровых маммографических систем.

"Кроме медоборудования, в рамках таких контрактов в столицу поставляются электробусы - это экологичный и современный транспорт, созданный специально для Москвы с учетом столичного климата и трафика. Они работают без особых сбоев и отвечают всем современным мировым стандартам. В электробусах есть оборудование для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, система климат-контроля, спутниковая навигация, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств. По сервисным контрактам производители отвечают за полную функциональность машин и зарядных станций. Они обслуживают и ремонтируют электробусы, при необходимости меняют детали и комплектующие", - отмечается на портале.

По словам руководителя городского департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, контракты жизненного цикла остаются одной из популярных форм государственно-частного партнерства при реализации важнейших городских проектов. Они обеспечивают наилучшее соотношение цены и качества оборудования и его сервиса, позволяя равномерно распределять расходы бюджета.

"С помощью таких контрактов город приобретает также подвижной состав для метрополитена, обновляет трамвайный парк, закупает оборудование для использования в жилищно-коммунальном хозяйстве", - уточнил глава департамента.