Дом Еропкина XVIII века в Москве с гербом и львиными масками утвердили предметом охраны

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Дом городской усадьбы XVIII века действительного тайного советника Петра Еропкина на Остоженке в центре Москвы утвержден предметом охраны, сообщила в среду пресс-служба Мосгорнаследия.

"Здание, изначально двухэтажное, было построено в 1764-1772 годах архитектором М. Ф. Казаковым. Расположено по адресу: улица Остоженка, дом 38, строение 1. Особую ценность представляют веерные замки и львиные маски над окнами первого этажа, герб в тимпане фронтона, отделка фасадов, в том числе белый камень. Уникальны чугунные колонны дома, колонны в домовой церкви Марии Магдалины, лепные розетки, а также печи второй половины XIX века и лестницы XVIII - второй половины XIX века с чугунным ограждением", - приводятся слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Он подчеркнул, что теперь любые реставрационные работы здесь будут проводиться с учетом утвержденного предмета охраны. Также большую ценность представляют напольные покрытия. Они выложены чугунными плитами с рисунком двух типов: солярными знаками и пучками лучей по углам, а также с пальметтами в обрамлении аканта (растительный орнамент, известный со времен античности). Ценным признано оформление интерьера домовой церкви Марии Магдалины, станковая живопись на холстах начала XX века, орнаментально-декоративные росписи и части коридора второго этажа.

После того как Еропкиных не стало, дом перешел во владение их племянников - Новосильцовых, а затем к князьям Гагариным. В 1806 году здание было продано Московскому купеческому обществу. В 1807-1808 годах архитектор Д. И. Жилярди здание перестроил и расширил. После пожара 1812 года дом пришлось восстанавливать, здание приобрело третий этаж, классический фасад и портик. В 1817-м в здании была устроена церковь Марии Магдалины, где сейчас можно увидеть росписи В. М. Васнецова и М. В. Нестерова.

В 1930 году здесь был основан Московский институт новых языков. На протяжении многих лет название учебного заведения неоднократно менялось, ныне в здании располагается Московский государственный лингвистический университет. Во время Великой Отечественной войны дом чудом уцелел: сброшенная во двор бомба оказалась начинена песком.