Собянин: пандемия не помешала программе реконструкции старых кинотеатров в Москве

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Инвестиции в сферу кинопроката и программа по реконструкции городских кинотеатров не прекращались, несмотря на пандемию, постепенно старые кинотеатры превращаются в многофункциональные районные центры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выразив надежду, что в течение этого года обновятся несколько старых кинотеатров.

Собянин в среду посетил многофункциональный общественный центр "Ангара" в Нагорном районе - первый районный центр, созданный в рамках городской программы реконструкции старых кинотеатров.

Мэр отметил, что индустрия кинопоказа сильно пострадала в период пандемии, ограничения продолжат снимать, если эпидемиологическая ситуация продолжит улучшаться.

"Киноиндустрия и кинопоказ во время пандемии пострадали больше всего. И при первой возможности мы начинаем снимать ограничения <...> Мы до конца и не закрывали в осенний период, когда было очень сложно. И вообще был проект решения закрыть полностью, но, тем не менее, мы на грани прошли, но оставили 25% заполняемости залов и при первой возможности приоткрыли эту квоту, и сегодня заполняемость зала до 50%. Если ситуация будет улучшаться, то, естественно, мы и дальше будем снимать ограничения ", - сказал Собянин.

Он отметил, что также в период пандемии продолжилось инвестирование в эту сферу.

"Очень хорошо, что в этот сложный период для такой индустрии, как кинопоказ инвестиции в эту сферу не останавливались, не останавливаются крупные проекты. Один из таких проектов - это реконструкция московских кинотеатров, старых советских кинотеатров, которые не востребованы были жителями, экономически абсолютно убыточные, старые проекты, тяжелые, и выглядели они, мягко говоря, не очень", - сказал Собянин.

Он отметил, что "Ангара", которая сейчас стала многофункциональным центром, была старым "глухим" зданием, и "такая судьба у очень многих кинотеатров".

"Мы несколько раз подступали к решению этой задачи, несколько было концептов, ни один из них практически не реализовался. В конце концов несколько лет назад мы выставили на конкурс реконструкцию городских кинотеатров, больше трех десятков, нашли инвестора. Спасибо, за эти годы он не отступил, несмотря на огромные сложности. Кинотеатр за кинотеатром реконструируются, превращаясь в общественные многофункциональные центры, как "Ангара". Здесь есть все, начиная от детских площадок, заканчивая услугами для жителей, небольшими магазинчиками, кафе и, конечно, очень важно, что сохранен кинопоказ. Хотелось бы сказать спасибо инвесторам, и, я надеюсь, что и дальше такие открытия будут еще в течение этого года", - сказал Собянин.

О реконструкции старых кинотеатров

Как говорится в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, открытый аукцион по продаже нескольких десятков зданий бывших кинотеатров, находившихся в собственности города Москвы, прошел в 2014 году. Победитель аукциона - ООО "Эдисонэнерго" (ADG Group) - принял на себя обязательства за свой счет провести реконструкцию зданий с сохранением культурно-досуговых функций.

Архитектурная концепция трансформации бывших кинотеатров в многофункциональные общественные центры была разработана британским архитектором Амандой Ливит, автором проекта реконструкции Музея Виктории и Альберта в Лондоне, и адаптирована российскими проектировщиками под особенности каждого из объектов.

В общественных центрах сохранится кинопоказ. К нему добавятся кафе и рестораны, образовательные клубы для детей, спортивные и досуговые студии, площадки для проведения мастер-классов и других мероприятий, магазины и объекты бытового обслуживания населения. Также планируется проводить занятия в рамках программы "Московское долголетие".

К началу 2021 года инвестор завершил реконструкцию и ввел в эксплуатацию семь общественных центров - "Ангара" (Нагорный, Чонгарский бульвар, д.7), "Эльбрус" (Царицыно, Кавказский бульвар, д.17), "Будапешт" (Бибирево, улица Лескова, д.14), "Рассвет" (Коптево, улица Зои и Александра Космодемьянских, д.23), "Нева" (Левобережный, Беломорская улица, д.16А), "Марс" (Алтуфьевский, Инженерная улица, д.1), "Высота" (Кузьминки, улица Юных Ленинцев, д.52).

Продолжаются работы по реконструкции 23 бывших кинотеатров: "Киргизия", "София", "Саяны", "Байконур", "Экран", "Янтарь", "Солнцево", "Аврора", "Орион", "Баку", "Витязь", "Орбита", "Бирюсинка", "Планета", "Алмаз", "Прага", "Звездный", "Керчь", "Родина", "Первомайский", "Патриот", "Улан-Батор", "Мечта". Завершить реконструкцию большинства кинотеатров планируется в 2021-2022 годах.